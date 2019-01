Parlement Venezuela haalt zwaar uit naar president Maduro: “Zullen dictatorschap bekampen”

In Venezuela lijkt het parlement aan te sturen op een confrontatie met president Nicolas Maduro, die volgende week aan zijn tweede ambtstermijn begint. De nieuwe parlementsvoorzitter Juan Guaido van oppositiepartij Voluntad Popular kondigde aan “het dictatorschap” te zullen bekampen en “een overgangsregering op poten te zetten die nieuwe, eerlijke verkiezingen moet organiseren”. Hoe dat zou gebeuren, vertelde hij er niet bij.

De 56-jarige Maduro begint op 10 februari aan een nieuwe ambtstermijn van zes jaar en dat leidt zowel in Venezuela zelf als in de rest van de regio tot verontwaardiging. Het parlement, dat gedomineerd wordt door de oppositie, noemde het nieuwe mandaat alvast “onwettig”. En dat is ook de mening van twaalf landen in Latijns-Amerika, verenigd in de Groep van Lima. Enkel Mexico onthield zich van commentaar.

Parlementsvoorzitter Guaido bestempelt Maduro als een dictator en wil nieuwe verkiezingen. De vorige presidentsverkiezingen in mei vorig jaar werden geboycot door de oppositie. Er waren ook geruchten over fraude.

Maar de macht van het parlement in Venezuela is beperkt, sinds Maduro in juli 2017 een Grondwetgevende Vergadering oprichtte. De president heeft ook nog de steun van het leger.

Venezuela is rijk aan olie maar verkeert al jaren in een zware crisis. Naast politieke repressie, kampt het land ook met hyperinflatie en tekorten aan basisgoederen. Miljoenen Venezolanen sloegen al op de vlucht.

De 56-jarige Maduro begint op 10 februari aan een nieuwe ambtstermijn van zes jaar Foto: AFP