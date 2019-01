Chaos duurt voort in Oostenrijk en Duitsland door zware sneeuwval: risico op lawines groot

De zware sneeuwval in de Alpen heeft zowel in Oostenrijk als in Duitsland tot chaos geleid: wegen raakten geblokkeerd en er ontstonden urenlange files, maar ook heel wat vluchten werden geannuleerd. Heel wat toeristen, onder wie veel Vlamingen, proberen vroeger dan gepland huiswaarts te keren. De ellende lijkt ondertussen nog lang niet voorbij: weerdiensten waarschuwen voor lawinegevaar.

Oostenrijk heeft sinds eind vorige week te kampen met extreme weersomstandigheden: de sneeuw valt er met bakken uit de lucht, op sommige plaatsen wel tot anderhalve meter. Fijn voor wintersporters die er binnen enkele weken op de latten staan, minder voor wie dit weekend huiswaarts keert en de barre omstandigheden op de baan moet trotseren.

Ook in Duitsland lijkt een winterprik gestart en kan er plaatselijk tot meer dan een meter sneeuw vallen. De luchthaven van Innsbruck spreekt van “massale inperkingen van het vliegverkeer”: talrijke vluchten werden omgeleid of geschrapt. In München werden al meer dan honderd vluchten geannuleerd omdat alle landingsbanen ijsvrij moesten gemaakt worden. Ten westen van Wenen was zaterdagmiddag een belangrijke autowegverbinding geblokkeerd nadat vrachtwagens er waren komen vast te zitten in de sneeuw. Zondag belooft weinig beterschap, de chaos zal zich opnieuw laten voelen in het verkeer.

Lawinegevaar

In verschillende bergstreken in Duitsland en Oostenrijk worden straten afgesloten wegens lawinegevaar. Ook enkele skigebieden werden afgesloten. Onder meer het gebied Obertauern, ten zuiden van Salzburg, werd verboden terrein voor wintersporters, zo liet het plaatselijke bureau voor toerisme weten. In het Sölktal, in de deelstaat Stiermarken, zitten 600 inwoners en toeristen vast. Het slechte weer kwam ook in Duitsland uitgerekend in het weekend dat veel toeristen in de skigebieden van Tirol en Salzburg naar huis terugkeren.

In grote delen van de Oostenrijkse Alpen is het risico op lawines groot en ligt het vaak op niveau vier op een schaal van vijf. Het blijft nog sneeuwen tot zondagnacht, voorspelde de meteorologische dienst ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik).