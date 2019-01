Overleg shutdown draait op niets uit, Trump reageert op Twitter zoals alleen hij het kan

Het overleg over de beëindiging van de shutdown in Amerika, een gedeeltelijke sluiting van de overheidsdiensten omdat er geen begroting is, heeft geen doorbraak bereikt. Op zondag zullen de gesprekken voortgezet worden, zegt Donald Trump. Intussen benadrukte de Amerikaanse president op Twitter dat de felbesproken muur er wel degelijk komt.

Het gesprek met president Donald Trump op zaterdag stond onder leiding van vicepresident Mike Pence en Nancy Pelosi, kersvers voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ook Democratisch Senaatsfractieleider Chuck Schumer was betrokken bij het overleg dat uiteindelijk op niets uitdraaide.

“Vice-president Mike Pence en zijn team zijn zojuist uit het Witte Huis vertrokken, ze hebben me geïnformeerd over hun ontmoeting met de vertegenwoordigers van Schumer / Pelosi, weinig vooruitgang vandaag, een tweede vergadering is gepland voor morgen,” zei Trump vrijwel meteen na het gesprek op Twitter.

Muur blijft heikelpunt

De bouw van de 3.200 km lange muur langs de door de VS geleide grens met Mexico, vormt de kern van de budgettaire impasse tussen Donald Trump en het Congres. De president weigert een begrotingswet te ondertekenen als er geen 5 miljard dollar vrijkomt voor de bouw van de muur, die de Democraten, sinds kort meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, weigeren.

Ook het protest bij de getroffen burgers, voornamelijk ambtenaren die nu niet langer uitbetaald worden, zwelt aan. Met zo’n 800.000 zijn ze, een deel gedwongen om zonder loon te werken, een ander deel gedwongen om onbetaald verlof te nemen. Onder hen ook officieren die belast zijn met de beveiliging van de luchtvaart voor de Transportation Safety Administration en FBI-agenten.

Game of Thrones

De president houdt echter voet bij stuk, en dat liet hij - zoals gewoonlijk - via Twitter weten. In een serie tweets viel ook een afbeelding op in een wel heel herkenbaar lettertype, voor de Game of Thrones-fans een duidelijke verwijzing naar de serie en een variant op de originele serieslogan ‘Winter is coming.’

De president liet nog weten dat de gesprekken op zondag worden hervat. Maar of daar een doorbraak uit voortkomt, valt te betwijfelen.