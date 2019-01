Partijvoorzitter John Crombez (SP.A): “Migratie naar Europa moet verminderen”

Hoewel John Crombez er bewogen tijden op heeft zitten, staat hij strijdvaardig klaar aan de start van het nieuwe (verkiezings)jaar. In een interview met De Zondag profileert de SPA-voorzitter zich meer dan ooit als de beschermer van de sociale zekerheid. Maar opvallend: minder migratie is ook deel van zijn plan.

De regering is gevallen over het Marrakeshpact, over migratie. Dat het thema de komende maanden een grote rol - wellicht zelfs de grootste - zal spelen bij de verkiezingen in mei, hoeft dan ook niet te verbazen. John Crombez was echter niet verrast door de val van de regering, zegt hij aan De Zondag. “Het was een kroniek van een aangekondigde dood”, klinkt het. “Maar dat kon over eender welk dossier geweest zijn. De bevolking heeft al langer beslist welke thema’s de campagne zullen domineren. Klimaat, migratie en koopkracht.”

Maar SP.A wilde wel koste wat het kost de goedkeuring van het VN-migratiepact. “Migratie vraagt een internationale aanpak”, legt Crombez uit. “Elke stap in die richting steunen wij. De migratie naar Europa moet verminderen, anders zal dat niet houdbaar zijn.” Een opvallende uitspraak van de socialistische partijvoorzitter. “We moeten meer investeren in humane opvang in eigen regio, vluchtelingen moeten daar kunnen blijven. Dat is onze visie. Alleen zo kan je de migratiestromen controleren.”

“Beleid Francken was zwak”

We horen het u denken: zegt N-VA niet net hetzelfde? “Hoezo? Ik heb van die verhoogde steun niets gezien”, klinkt het. Crombez benadrukt in het interview dat hij geen aanpak gezien heeft van de asielchaos en laat het niet na naar Theo Francken te wijzen. “Ik heb Francken vooral horen communiceren, en heel driest zelfs. Maar zijn beleid was anders. Zwak. Nooit zijn zoveel mensen erkend, (...) hij heeft zelfs criminele transitmigranten vrijgelaten.”

Doorbraken forceren

SP.A daarentegen wil naar eigen zeggen geen zwak beleid voeren, maar net doorbraken forceren. Dat de regering nu in lopende zaken is, verandert daar niets aan. “De regering wil de verhoging van de laagste pensioenen en uitkeringen niet doorvoeren, dat laten wij niet passeren. We gaan initiatief nemen om de btw op elektriciteit te verlagen. Maar ook de veiligheid in Brussel moet op tafel.”

Ook het klimaat is een belangrijk thema voor de nakende verkiezingen, en daarbij de kernuitstap in 2025. Nog steeds een haalbare kaart voor Crombez. “Een nieuw uitstel is onbespreekbaar voor mijn partij”, zegt hij. “Elk weldenkend mens weet dat gevaarlijke, vervuilende en dure kernenergie niet de toekomst kan zijn.”