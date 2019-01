Ziekenboeg Club Brugge blijft ook op stage in Qatar vol: zeven (!) spelers haken af op training

De stage in Qatar bracht geen goed nieuws uit de ziekenboeg van Club Brugge. Zeven spelers moesten passen voor de eerste training. Jelle Vossen, Brandon Mechele, Matej Mitrovic, Kaveh Rezaei en Arnaut Danjuma werkten binnen in de fitness of beperkten zich tot lopen. Thibault Vlietinck en Krépin Diatta deden aparte oefeningen langs het trainingsveld. Blijven over: vier doelmannen en zeventien veldspelers.

Trainer Ivan Leko had gehoopt zoveel mogelijk spelers te recupereren, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat hij snel weer over al zijn sterkhouders kan beschikken. Vooral de langdurig geblesseerde flankspeler Arnaut Danjuma baart zorgen.

Club trainde vanochtend om 10 uur lokale tijd (8 uur in België) onder de felle zon in Doha. Het werd een intensieve training waar heel wat jongens het fysiek lastig mee hadden. Club traint in de schaduw van het hotel waar de spelers van Bayern München op stage zijn en heeft PSV als buren. In de fitness waar Jelle Vossen, Brandon Mechele en Matej Mitrovic revalideerden, zat Arjen Robben op de fiets. Vossen en Robben, beiden (ex-)internationals, maakten een praatje.