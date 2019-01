Reynders drukt ‘fake news’ over dood van Belgisch ‘geel hesje’ de kop in

Op sociale media circuleert sinds zaterdagavond het bericht dat een Belgische vrouw zou zijn omgekomen bij protestacties van de gele hesjes in Parijs. Het nieuws werd echter nooit officieel bevestigd en dus niet grootschalig opgepikt door Belgische media. Nu drukt ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het gerucht de kop in: “We hebben geen informatie over de vermeende dood van een Belg”, klinkt het.

Volgens de geruchten zou een Belgische vrouw, C. T., overleden zijn nadat ze geraakt werd door een zogenaamde flash-ball, een rubberen kogel, van de politie. Verschillende demonstranten zouden getuige geweest zijn van de feiten.

Intussen is duidelijk geworden dat het wel degelijk om een misverstand gaat en er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij de protestacties van de gele hesjes. Ook minister van Buitenlandse Zaken was op de hoogte van de heisa en reageerde geruststellend via zijn Twitteraccount: “Verificatie: de Franse autoriteiten bevestigen ons dat ze geen enkele informatie hebben over de vermeende dood van een Belg in Parijs in het kader van de protestacties.”