Video van het weekend: John Terry laat zien dat hij nog steeds geweldig kan voetballen... tot jong talent er zich mee moeit

John Terry hing in 2018 zijn voetbalschoenen aan de haak na een indrukwekkende carrière bij Chelsea en Engeland. De ex-verdediger is nu assistent-trainer bij Aston Villa, maar zijn techniek is de Engelsman nog lang niet verleerd. In een video op sociale media toonde hij tot tweemaal toe zijn fenomenale traptechniek op training. Maar toen Villa-talent Callum O'Hare er zich mee moeien, liep het mis. Die wilde Terry overtreffen met een volley, maar knalde de assistent omver met een verschroeiende uithaal. Terry kon er gelukkig om lachen...

John Terry in training, he's still got it ??



Watch to the end ??



[?? IG: johnterry.26] pic.twitter.com/E06Ycd0Xrx — COPA90 (@COPA90) 6 januari 2019