Vandalen steken houten reus in brand: van Brasschaatse 'Golem' blijft alleen nog hoopje as over

Brasschaat - Het drie meter hoge houten beeld 'de Golem' in Park De Mik in Brasschaat, naar een ontwerp van de gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen, is vannacht in vlammen opgegaan. Vanochtend lag er alleen nog een smeulend hoopje as. In de metershoge houten constructie konden mensen boodschappen en overpeinzingen deponeren.

De uitvoering van de Golem gebeurde door leerlingen van het BUSO Quadens op basis van een ontwerp van Koen Vanmechelen. De Golem vind je ook in Kameroen, Mumbai, Katamandu en San José en op heel wat plaatsen in Vlaanderen. Initiatiefnemer voor de Brasschaatse Golem was Jan Jacquemyn, wiens goede vriend Ivo Clijsters overleed aan de spieraandoening ALS.

De Golem stond al meer dan tien jaar op een mooi verborgen plekje in het park. Er was een Golempad aan verbonden waar de bezoeker in alle rust een korte wandeling kon maken en even stil staan bij z'n gevoelens, ook van spijt of verdriet.

De politie kreeg zondagochtend een melding van een wandelaar die er toevallig passeerde. De Brasschaatse brandweer had geen oproep binnen gekregen. Enige mogelijke verklaring is dat een onbekende het beeld in brand heeft gestoken.