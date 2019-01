Het (nog) onbekende toptalent: bijna dood op z’n 9de, geen profcontract, maanden niet gespeeld en toch op weg naar Barcelona

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Jean-Clair Todibo, de 19-jarige verdediger van Toulouse (en binnenkort FC Barcelona?).

Je kan er de laatste jaren moeilijk naast kijken: Frankrijk produceert het ene toptalent na het andere. Het is onwaarschijnlijk. Van Kylian Mbappé en Raphael Varane tot Tanguy Ndombélé en Paul Pogba. En jawel, er is er nog eentje op komst. Nagenoeg alle Europese topclubs hebben namelijk hun zinnen gezet op Jean-Clair Todibo, verdediger bij het bescheiden Toulouse en nu al de “nieuwe Varane” genoemd.

Todibo maakte vorige zomer de overstap van de beloften van Toulouse naar de eerste ploeg. Sindsdien speelde de 19-jarige verdediger/middenvelder tien keer voor Les Pitchouns, die overleefden in de Ligue 1 door play-offs te winnen tegen Ajaccio. Tobido’s laatste optreden dateert echter al van 3 november tegen Strasbourg, de club van Matz Sels.

Profcontract

De reden? Todibo onderhandelt al weken over een profcontract met Toulouse, maar iets tekenen deed hij tot nu toe niet. “De situatie is vrij simpel”, aldus vice-voorzitter Jean-Francois Soucasse. “De speler kreeg een ongezien salarisvoorstel van de club, maar hij weet nog niet waar zijn toekomst ligt. Zolang hij geen besluit heeft genomen, speelt hij bij de reserven. Onze trainer wil spelers die volledig geïnvesteerd zijn in de club. Zolang dat bij Jean-Clear niet het geval is, komt hij er niet in.”

Misschien heeft er niets mee te maken, maar Toulouse begon pas te praten met Todibo toen verschillende topclubs hun interesse lieten blijken in de verdediger/middenvelder. De lijst is behoorlijk indrukwekkend: Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04, RB Leipzig, Lyon, Manchester City, Liverpool, Wolverhampton...

Volgens verschillende Spaanse bronnen gaat Barcelona het pleit echter winnen. Juventus trok zijn interesse in en een bod van Manchester City zou door Todibo geweigerd zijn. Barça zou tussen de 5 en 10 miljoen euro betalen om de Fransman nu al in huis te halen, hoewel die komende zomer als vrije speler zou kunnen tekenen.

Ongeval

Behoorlijk straf voor een speler die niet eens een profcontract heeft en op jonge leeftijd de dood in de ogen keek. “Het was 24 mei en ik was toen negen jaar”, vertelde Todibo aan La Depeche. “Ik verliet mijn huis om naar de judo te gaan en stak de straat over. Ik werd omver gereden door een auto in een zwaar accident. Mijn beide benen waren gebroken en ook mijn enkels. Ik heb de littekens nog steeds.”

“We wisten niet of hij ooit nog zou voetballen”, aldus Todibo’s toenmalige trainer bij Les Lilas Dylan Greneche. Een jaar zou de speler aan de kant staan door het ongeluk, maar dat kweekte wel karakter. “Hij is een jonge speler die enorm veel verbetenheid bezit”, zegt Greneche. “Hij bewees dat toen op dat moment, ondanks zijn jonge leeftijd.”

Todibo maakte in 2016 de overstap naar Toulouse, waar hij amper twee jaar later dus zijn debuut maakte op het hoogste niveau. Hij kan uit de voeten als centrale verdediger, maar speelde in de jeugdreeksen ook vaak als controleur op het middenveld. “Hij spreekt daarnaast ook veel. Hij is een beetje de Paul Pogba van Toulouse”, zei ploegmaat bij de U19 Kilian Corredor ooit.