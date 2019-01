Koninklijke familie mengt zich onder toeristen bij bezoek aan Egyptische piramides

Koning Filip en koningin Mathilde hebben met hun voltallige kroost een bezoekje gebracht aan de piramides van Gizeh in Egypte. Opvallend: het gezin sloot aan bij een groepje andere toeristen. De koning, voor de gelegenheid in comfortabele kledij en met de camera in de hand, geniet zichtbaar van enkele dagen vakantie.

Egypte is voor veel Belgen de vakantieplek bij uitstek tijdens de koudere wintermaanden, zo ook voor de koninklijke familie. Hoewel de piramides van Gizeh eind december nog getroffen werden door een aanslag waarbij vier toeristen om het leven kwamen, liet het gezin het niet na het legendarische monument te bezoeken. Opvallend: dat deden ze gewoon met andere toeristen.

Foto: BELGAIMAGE

Vrolijk familie-uitje

Onder leiding van de bekende Egyptische archeoloog Zahi Hawass genoot de familie zichtbaar van het toeristische uitje. Koning Filip, druk in de weer met zijn fototoestel, werd bijgestaan door koningin Mathilde die er erg vrolijk en kleurrijk uitzag. Ook prinsessen Elisabeth (17) en Eleonore (10) en prinsen Gabriel (14) en Emmanuel (12) konden het familie-uitje op prijs stellen.

Troonopvolgster Elisabeth verblijft en studeert tijdens het schooljaar in een internationale school in Wales, waar ze in alle rust het leven van een doorsnee puber kan leiden.

Foto: ISOPIX

Terroristische dreiging

De piramides van Gizeh zijn wereldberoemd, jaarlijks worden ze door tienduizenden toeristen bezocht. Toch heeft de toeristische sector zwaar te lijden onder de terroristische dreiging die de laatste jaren boven Egypte hangt. Het land wordt regelmatig getroffen door aanslagen van extremistische groepen, die vooral gericht zijn tegen de veiligheidsdiensten en de christelijke Koptische minderheid.

Eind december vond vlakbij de piramides nog een aanslag plaats op een bus, drie toeristen en een gids kwamen daarbij om het leven. Gezien de verhoogde veiligheidsmaatregelen weerhield het Koning Filip niet van een bezoekje aan de piramides.

Foto: ISOPIX

Mathilde, in zonnebril en kleurrijk jasje, genoot zichtbaar van het familie-uitje Foto: ISOPIX

Ook de kinderen verkenden de indrukwekkende piramides. Foto: ISOPIX

Even poseren met de bekende archeoloog Zahi Hawass. Foto: ISOPIX

Foto: ISOPIX