Bayern München geeft Franck Ribéry “erg hoge” geldstraf na scheldtirade rond gouden steak

Franck Ribéry moet van zijn ploeg Bayern München een boete betalen na zijn scheldtirade op Twitter van zaterdag. Dat meldt de Duitse topclub zondag. “Franck gebruikte woorden die wij als Bayern München niet mogen aanvaarden”, sprak sportief directeur Hasan Salihamidzic.

Ribéry plaatste zaterdag een gepeperde tekst op Twitter. De 35-jarige Fransman haalde uit naar al wie kritiek had op een eerder bericht van hem, waarin in een video te zien was hoe hij in Dubai een met goud omhulde entrecôte verorberde. Dat deed hij in Nusr-Et, het bekende steakrestaurant van de Turkse chef Salt Bae. Ribéry kreeg daarvoor flink wat kritiek over zich heen en liet zich in zijn tekstboodschap op Twitter helemaal gaan. Daarbij schuwde de Fransman de beledigende woorden niet.

“F**k jullie moeders”

“Laten we in 2019 de puntjes op de i en de streepjes op de t zetten”, opent Ribéry. “Laat me beginnen met de jaloerse mensen, de haters, die zeker door een gescheurd condoom geboren zijn. F**k jullie moeders, grootmoeders en jullie hele familie. Ik ben jullie niks verschuldigd. Mijn succes is er vooral gekomen door God, mezelf en mijn naasten die in mij geloofden. Alle anderen zijn niet meer dan kiezeltjes in mijn sokken!”

De bewuste video waarvoor Ribéry kritiek kreeg:

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother #SaltBae #fr7 #ELHAMDOULILLAH pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) 3 januari 2019

Ook de media ontkwamen niet aan de woede van Ribéry. “Aan de pseudo-journalisten die mij bekritiseren, zoals over de prijs van de dingen die ik eet: als ik iets wegschenk - want men heeft mij geleerd om te geven, aangezien ik veel verdien - waarom schrijft niemand daar dan over? Neen, jullie schrijven veel liever over mijn vakantie met mijn familie, wat ik eet,... voor dat soort dingen tekenen jullie wel present”, foetert Ribéry.

In een laatste Tweet deelde de Fransman ook nog een sneer uit aan journaliste Audrey Pulvar, één van de journalisten die kritisch was over de gouden steak. “Maar zij zegt zelf ook dat ze met haar geld doet wat ze wil”, schrijft Ribéry, en dat toont hij ook aan met een foto van een oud artikel van Pulvar met dat citaat als titel. “En ze loopt zelf rond met een bril van 3.000 euro! Ik hoop dat die haar helpt om een meer professionele toekomst te zien voor zichzelf dan de pseudo-journalistiek waarmee ze zich op dit moment bezighoudt.”

Bayern niet blij

Bij zijn Duitse club Bayern München kon men uiteraard niet lachen met de uitlatingen van Ribéry. “Franck mag zulke woorden met zijn voorbeeldfunctie als speler van Bayern niet gebruiken”, verklaarde Salihamidzic vanuit Doha, waar de Duitse grootmacht op stage is. “Ik heb gisteren een lang gesprek met hem gevoerd en heb hem gezegd dat hij een erg hoge boete krijgt. Om welk bedrag het gaat blijft onder ons. Maar Franck heeft zijn straf aanvaard.”

Bekijk de (weliswaar Franstalige) Tweets van Ribéry hieronder: