Dan toch Fred Rutten: Nederlander is de nieuwe coach van Anderlecht

Fred Rutten is de nieuwe coach van Anderlecht. De 56-jarige Nederlander is de opvolger van Hein Vanhaezebrouck, die half december ontslagen werd wegens de slechte resultaten. Rutten zat zonder job sinds hij begin november zelf opstapte bij het Israëlische Maccabi Haifa. Bij Anderlecht moet hij meer rendement halen uit de jonge kern.

“We gaan een samenwerking met Rutten aan om dit en volgende seizoenen mooie successen te realiseren”, klinkt de korte mededeling op de website. In het verleden was Rutten al coach van Twente, PSV, Schalke 04, Feyenoord, Vitesse en Al Shabab. De Nederlander begint maandag meteen aan zijn taak, wanneer Anderlecht op winterstage vertrekt naar het Spaanse San Pedro del Pinatar. Paars-wit laat ook weten dat de huidige technische staf aan boord blijft.

Eerder op de dag leek het er nochtans op dat de Deen Hjulmand in pole position lag, maar het lijkt erop dat de afkoopsom een te hoge drempel bleek. Binnen het bestuur waren er voorstanders van zowel Hjulmand als Rutten, uiteindelijk werd het dus de Nederlander. Rutten is de zesde noorderbuur die het sportieve roer in handen krijgt bij Anderlecht, zijn vijf voorgangers pakten elk minstens één prijs.