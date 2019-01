Man belandt met wagen ondersteboven in wachtbekken, maar herinnert zich pas in ziekenhuis dat er een passagier was

Asse - Een bestuurder van een gehuurde Range Rover kwam er met slechts lichte verwondingen vanaf toen hij zondagochtend rond 9.30 uur met zijn wagen in een wachtbekken terecht kwam naast de R0 in Asse. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf. Het voorval kreeg een vreemde wending toen de man pas in het ziekenhuis vertelde dat er ook een passagier in het voertuig zat.

Wellicht verloor de chauffeur de controle over het stuur toen hij van buitenring wilde verlaten via de afrit Asse. De wagen geraakte van de weg en schoof het talud naast de afrit naar beneden. De wagen ging overkop en belandde ondersteboven in het wachtbekken terecht. Gelukkig voor de man stond er weinig water in het opvangreservoir. Zijn autogordel hield de man, die ondersteboven hing, vast aan zijn zetel.

Voorbijgangers verwittigden meteen de brandweer die de chauffeur via ladders uit zijn hachelijke positie kon bevrijden. De man werd naar het UZ in Jette overgebracht. Hij liep slechts lichte verwondingen op.

Verdwenen passagier?

In het ziekenhuis scheen de man zich plots te herinneren dat hij een passagier bij had. Nochtans had de chauffeur voordien aan de brandweer gezegd dat hij alleen in het voertuig zat. Om geen risico’s te nemen, ging de brandweer, die de wagen inmiddels had getakeld, opnieuw op zoek met een warmtecamera op de oever en in het ondiepe water. Ook de civiele bescherming verleende steun. Momenteel is er van de mogelijke passagier geen spoor.