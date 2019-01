Het is Chelsea tegen de Italiaanse top voor de “nieuwe Radja Nainggolan” met een prijskaartje van 50 miljoen

De wintertransfermarkt is open en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. Een van de opvallendste namen in de storm der geruchten is Nicolo Barella, de 21-jarige middenvelder van Cagliari.

Barella, geboren en getogen in de hoofdstad van Sardinië, kende vorig seizoen zijn grote doorbraak in de Serie A. Zes keer deed hij de netten trillen, maar het zijn vooral zijn speelstijl en mentaliteit die scouts doen watertanden. Barella trad op het middenveld van Cagliari in de voetsporen van Radja Nainggolan als de man die alles kan. Zo heroverde hij dit seizoen eens dertien ballen tegen Milan. En hij is ook niet vies van een overtreding. Barella pakte vorig seizoen 13 gele kaarten, en ook dit seizoen kreeg hij al vier gele en één rode kaart onder de neus geduwd.

Liefst 52 keer speelde de 21-jarige middenvelder voor de jeugdteams van de Azzurri en op 10 oktober maakte hij dan ook niet geheel onverwacht zijn debuut voor Italië. Barella stond sindsdien ook vier keer in de basis bij de ploeg van bondscoach Roberto Mancini, waaronder twee keer in de Nations League. “Nicolo is enorm getalenteerd”, liet de Italiaan toen weten. “Hij is een van de beste spelers in Italië”, zei legende Andrea Pirlo onlangs nog.

Engeland?

Opmerkelijk is dat Barella een voorkeur heeft voor het Engelse voetbal, in tegenstelling tot Nainggolan die onder andere Chelsea de voorbije jaren meermaals afwees. “Als ik moest kiezen tussen de Serie A of de Premier League, kies ik voor Engeland. Ik hou van de Engelse manier van spelen”, zei Barella op erg atypische Italiaanse wijze.

Barella werd na die uitspraak gelinkt aan Liverpool, want hij zei er ook nog bij: “Ik droom van een mooi huis, maar ook van een ontmoeting met Lebron James.” De NBA-ster is namelijk aandeelhouder bij The Reds. Liverpool kocht sindsdien middenvelders als Fabinho en Naby Keita, en lijkt daardoor een minder realistische optie voor de Italiaan.

Chelsea is dat veel meer, zeker als we de geruchten in de Italiaanse en Engelse media mogen geloven. Coach Maurizio Sarri kent Barella natuurlijk van zijn tijd bij Napoli en zou de middenvelder graag naar Engeland halen. Volgens Sky Italia’s Gianluca Di Marzio wil Cagliari 50 miljoen euro zien voor Barella, een som die de Blues zouden overwegen om te betalen. Ook Inter zou zware interesse hebben en een bod van 35 miljoen plus twee spelers voorbereiden. Napoli, Juventus en zelfs Manchester United zouden de kat uit de boom kijken.