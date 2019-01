Antwerp wint opnieuw met 1-0 tijdens oefenstage

Antwerp heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd in Spanje met 1-0 gewonnen. Na Excelsior Virton op zaterdag ging OH Leuven – zevende in 1B – voor de bijl. Lior Refaelov maakte het enige doelpunt van de wedstrijd na een knap ingestudeerd nummertje op vrijschop.

Volg hier het stagedagboek van Antwerp!

Antwerp speelde zondag op zijn derde stagedag al een tweede oefenwedstrijd. Laszlo Bölöni bracht tegen OH Leuven elf andere spelers aan de aftrap ten opzichte van zaterdag. Onder hen twee beloften die hun debuut mochten maken. Robbe Quirynen speelde als linksachter en Nando Nöstlinger stond op het middenveld naast Egor Nazaryna. In het laatste halfuur kregen ook beloften Gaël Kakudji, Antoine Bernier en Japhat Muanza speelminuten.

In de beginfase was OH Leuven twee keer dreigend met pogingen van Hirst die naast gingen. Na een half uur was het twee keer aan Antwerp en Amara Baby. Eerst trapte hij naast, nadien lobde hij de bal over het Leuvense doel.

De wedstrijd werd gespeeld in drie keer dertig minuten en na de eerste pauze was Antwerp meteen gevaarlijk. Terwijl Henkinet zijn muur nog aan het opstellen was, krulde de Oekraïner een vrijschop in de andere hoek, maar de Leuvense doelman was nog net op tijd om de bal uit doel te zweven. Wat later kwam Refaelov met een klasseflits, maar zijn schot eindigde op de paal.

Nadien was een ingestudeerd nummertje op vrijschop wél succesvol en scoorde Refaelov het eerste doelpunt van de middag. Net voor het uur miste diezelfde Refaelov zijn controle in de eigen zestien waardoor Casagolda op doel kon schieten, maar hij besloot op De Winter. Die hield ook Persoons nog tot twee keer toe van een doelpunt.

In het laatste half uur bracht Laszlo Bölöni er met vier nieuwe jongens in en kreeg Ivo Rodrigues een rol in het centrum van de aanval.

ANTWERP: De Winter – Opare (60’ Kakudji), Batubinsika, Seck, Quirynen – Nazaryna, Nöstlinger (60’ Muanza), Refaelov – Jaadi (60’ Rodrigues), Bolingi, Baby (60’ Bernier).

OH LEUVEN: Henkinet (46’ Gillekens) – Duplus (46’ Libert), Ramaekers (46’ Schuermans, 75’ Touba), Fabre (46’ Moore, 88’ Maertens) – Aguemon (46’ Mertens), Kapustka (46’ Gorius), Dequevy (46’ Kehli), Hubert (46’ Persoons, 75’ Sowah), Tshimanga (46’ Van Landschoot) – Myny (46’ Hendrickx), Hirst (46’ Casagolda).

Doelpunten: 45’ Refaelov 1-0.