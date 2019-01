Burgemeester grijpt in na scheldpartijen op sociale media: “We mogen dit niet onderschatten”

Kuurne - Scheldpartijen op sociale media zijn blijkbaar niet meer weg te denken. In Kuurne grijpt de burgemeester in om het imago van zijn gemeente te vrijwaren.

De Kuurnse groep ‘Ben je van Kuurne ... ' op Facebook telt 5.500 leden. In 2013 werd hij opgestart.

“In 2015 werd een eerste keer ingegrepen toen er ergernissen alom werden gepost”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Daarna werd de Pispaal van Kuurne aangemaakt. Die groep werd dan vervangen door een meldpunt bij de gemeente. Sinds Kerstmis liep het weer uit de hand. Er werd heel persoonlijk gereageerd, mensen met fysieke beperkingen belachelijk gemaakt en wie spelfouten maakte terechtgewezen.”

De heisa deinde uit na het afschieten van vuurwerk met oudejaar. Er werd getreiterd, er werden foto's gemaakt van bange honden en nog ander fraais gepost. Sommigen daagden anderen uit voor de grap, maar dat werd ernstig genomen. “5.500 mensen zijn lid van de groep, maar ook anderen zien de posts. Ik vond het nu het moment om de puntjes op de i te zetten en heb mijn mening gepost en berichten verwijderd”, zegt de burgemeester.

Nieuwe beheerder

“Ik vond dat ik zoiets kon doen omwille van het imago van Kuurne. Er zijn nog altijd mensen die niet weten hoe om te gaan met sociale media. Dit mogen we niet onderschatten. Kleineren in dergelijke groepen kan niet. Als respect voor de familie van de medebeheerder heb ik dit ook gevraagd. De medebeheerder heeft sterk geleden onder de druk van het commentaar in de groep.”

Ondertussen is een nieuwe beheerder aangesteld en zijn er nieuwe regels opgesteld. “Ik hoop dat er weer positief kan worden gedacht.”