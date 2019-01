Vandalen vernielen kerststal in Steendorp: “Zonder de hoofden zijn onze unieke beelden verloren”

Temse - Vandalen hebben tijdens het afgelopen weekend de kerststal van KWB Steendorp vernield. Een venster werd ingeslagen en de aanwezige beelden werden onthoofd en omgegooid. “Zonder de hoofden zijn onze zelfgemaakte beelden verloren”, zucht men bij KWB.

De kerststal van KWB Steendorp op het Dorpsplein werd op 15 december feestelijk geopend, maar wordt maandag in mineur opnieuw afgebroken. Onbekenden drongen tijdens het afgelopen weekend de zelfgemaakte stal binnen en vernielden alle beelden. “Een venster langs de zijkant van de stal dat voorzien was van tralies werd kapotgeslagen”, stelde voorzitter René Wittock van KWB zaterdagavond tot zijn grote ontzetting vast. “Via die opening zijn de daders vermoedelijk naar binnen gekropen. Van alle beelden die in de stal stonden werd het hoofd verwijderd. Een beeld werd ook omver geduwd. Aan de panelen die naast de kerststal staan werd de verlichting uitgetrokken.”

De politie kwam zondagochtend ter plaatse de nodige vaststellingen doen. “Het venster werd wellicht ingeslagen met een verkeersbord”, weet Wittock. “Dat bord is gewoon voor de kerststal blijven staan. Buurtbewoners hebben jammer genoeg niets gehoord of gezien. Zelf kreeg ik afgelopen donderdag ook al te maken met vandalen. Die brachten toen ook vernielingen aan bij de kerststal die aan mijn eigen huis staat. Vermoedelijk gaat het over dezelfde bende.”

De beelden in de kerststal op het Dorpsplein werden eigenhandig gemaakt door kunstenaar Tony Peirsman. Als de hoofden van de beelden niet worden teruggevonden, dreigen de kunstwerken verloren te gaan. “Het materiaal waarmee de hoofden werden gemaakt is er niet meer”, zucht men bij KWB. “We willen de beelden wel herstellen, maar zonder de hoofden is dat niet mogelijk. Bijzonder jammer, want het gaat om unieke werken. Ook in het maken en opbouwen van de kerststal zijn heel wat uren werk gekropen. De komende dagen gaan we kijken wat we verder kunnen doen. Voorlopig kunnen we alleen maar hopen dat de daders gevat worden.”