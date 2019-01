Met een Nederlander altijd prijs: deze statistiek moet Anderlecht-fans hoop geven

Fred Rutten is de man die Anderlecht opnieuw aan het voetballen moet brengen. De keuze voor de 56-jarige Nederlander wordt door de fans niet bepaald op groot gejuich onthaald. Rutten won in zijn trainerscarrière nog maar twee prijzen, een Nederlandse beker en de ondertussen teloorgegane Intertoto Cup. Maar als het verleden zich doorzet, pakt hij bij Anderlecht zijn volgende trofee.

Peter Bosz, Frank De Boer, Philip Cocou, Martin Jol en uiteindelijk Fred Rutten. Het was duidelijk dat Anderlecht zinnen had gezet op een Nederlandse coach. Vanwege de gewoonte om aanvallend voetbal te spelen en veel met jeugd te werken, maar misschien ook wel uit nostalgie. In haar geschiedenis stelde Anderlecht vijf keer een Nederlander aan als hoofdcoach, vijf keer draaide dat goed uit. Elke noorderbuur die aan het roer stond bij de Belgische recordkampioen, pakt minstens één prijs.

- In de zomer van 1975 werd Hans Croon aangesteld als T1. Hij zou maar een jaar blijven, maar loodste Anderlecht wel naar de Europacup II.

- Ex-speler Arie Haan zou paars-wit twee keer onder zijn hoede krijgen. In januari 1986 werd hij een eerste keer aangetrokken als trainer en de voormalige middenvelder loodste de club meteen naar de landstitel. Een jaar later vertrok hij, om in 1997 terug te keren. In zijn tweede ambtsermijn, die maar een negental maanden zou duren, pakte hij echter geen prijs.

LEES OOK. Dan toch Fred Rutten: Nederlander is de nieuwe coach van Anderlecht

Arie Haan. Foto: BELGA

- Tussen de twee periodes van Haan door was Aad De Mos drie seizoenen lang de sportieve baas in het Astridpark. Onder leiding van De Mos pakte Anderlecht in het seizoen 1990-1991 de titel, maar zijn Europese succes van bij KV Mechelen herhalen lukte niet.

- De meest succesvolle Nederlander aan het roer was met voorsprong Johan Boskamp. De eerste buitenlandse Gouden Schoen ooit werd in januari 1993 binnengehaald, hoewel zijn voorganger Peruzovic ruim aan de leiding stond met de ploeg. Boskamp zette de goede resultaten verder en loodste de club naar drie titels op een rij en sleepte ook één Supercup in de wacht. De Rotterdammer hield het nadoen voor bekeken, maar onder zijn opvolger Neumann liep het voor geen meter en Boskamp werd teruggehaald. Na een tweede en vierde plek vertrok hij richting Gent.

LEES OOK (N+). ANALYSE. Fred Rutten kan spelers door het vuur laten gaan

Jan Boskamp. Foto: REPORTERS

- De laatste Nederlander voor Rutten was John van de Brom, die in de zomer van 2012 arriveerde en meteen de Supercup in de kast zette. Anderlecht denderde in zijn eerste seizoen een tijdlang door de competitie, maar met de meet in zicht kreeg paars-wit het nog moeilijk. Een afgeweken vrije trap van Lucas Biglia in een rechtstreeks duel om het kampioenschap met Zulte Waregem bracht alsnog de verlossing. In zijn tweede seizoen pakte Van den Brom nog wel een tweede Supercup, maar in de competitie liep het een pak minder en hij werd kort voor de play-offs ontslagen. Besnik Hasi loodste de ploeg daarop vanuit een verloren positie alnog naar de titel.

LEES OOK (N+).Wie is Fred Rutten, de man die Anderlecht moet reanimeren?