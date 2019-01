Mehdi Nemmouche zal maandag aanwezig zijn op proces over aanslag Joods Museum

Brussel - Beschuldigde Mehdi Nemmouche zal maandagmorgen voor het hof van assisen van Brussel verschijnen voor de loting van de juryleden, zo heeft een van zijn advocaten, Henri Laquay, zondagavond aan Belga bevestigd.

Nemmouche en Nacer Bendrer worden ervan beschuldigd dader of mededader te zijn van de terreuraanslag van 24 mei 2014 op het Joods Museum in Brussel. Vier mensen werden daarbij gedood.

De andere advocaat van de beschuldigde, Sébastien Courtoy, had na de inleidende zitting in december gezegd dat zijn cliënt het begin van het proces “waarschijnlijk niet” zou bijwonen. Hij was toen geïrriteerd omdat vrijwel alle getuigen die de verdediging wou oproepen, afgewezen werden door het assisenhof.