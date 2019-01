‘Meest identieke tweelingzussen’ plannen gelijktijdige zwangerschap met hun gedeelde (en “zeer blije”) vriend

Anna en Lucy DeCinque, de zelfverklaarde meest identieke tweeling ter wereld, hebben grootse plannen: de zussen willen gelijktijdig zwanger zijn. Een leuk voornemen dat een bizarre wending krijgt als je weet dat Anna en Lucy hun vriend delen. Om het geheel nog opmerkelijk te maken: het was de moeder van de tweeling die met het idee kwam.

De 33-jarige Australische zussen delen lief en leed met elkaar en dat mag vrij letterlijk genomen worden. Anna en Lucy hebben namelijk sinds 2012 beide een relatie met hun vriend Ben Byrne (35). Nu denken de dames aan gezinsuitbreiding. Zowel Anna als Lucy willen een kind van Ben én tegelijkertijd zwanger zijn.

Dat wordt geen eenvoudige klus beseft de tweeling. “Het wordt een nieuwe uitdaging. Het is een zware last voor Ben”, klinkt het in het Australische programma Today, zo meldt News.au.com. Ben zelf is overigens “heel blij” met het plan, stelt de tweeling tegen Fox News.

Het idee van een gelijktijdige zwangerschap kwam niet van de zussen zelf, maar van hun moeder. “Ze probeert ons ervan te overtuigen om op natuurlijke wijze te bevallen.”

Trouwen

Anna en Lucy willen ook met hun vriend trouwen, maar dat is niet mogelijk onder de Australische wetgeving. “Als we de wet zouden kunnen aanpassen, zouden we heel graag met Ben trouwen. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Deze situatie werkt voor ons. We schaden er niemand mee. Liefde is liefde, we zijn allemaal volwassenen.”

Meest identieke tweeling

De zussen noemen zich de “meest identieke tweeling ter wereld”. Hoewel het inderdaad een tweeling is, pompten Anna en Lucy de afgelopen jaren ruim 230.000 euro in hun uiterlijk om, onder andere, nog meer op elkaar te lijken.

De tweeling gaf al eerder aan spijt te hebben van al die operaties en behandelingen.