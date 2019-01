Wayne Rooney komt nog eens in opspraak: Engelse aanvaller wordt dronken van het vliegtuig geplukt

Op sportief vlak gaat het Wayne Rooney voor de wind in Amerika, waar hij in de herfst van zijn carrière voor DC United voetbalt. Maar naast het veld heeft de Engelse spits zich negatief laten opmerken. Amerikaanse en Engelse media melden dat Rooney vorige maand gearresteerd werd voor openbare dronkenschap en vloeken.

Rooney was op 15 december aanwezig bij de Riyadh Formula E Grand Prix in Saudi-Arabië. Een dag later keerde hij terug naar Verenigde Staten, maar op de vlucht naar huis had hij het schjinbaar te bont gemaakt. Op de luchthaven van Washington Dulles werd hij namelijk gearresteerd wegens publiekelijk schelden en openbare dronkenschap. Rooney kwam er echter vanaf met een schamele boete van 25 dollar, daarnaast moest hij nog 91 dollar ophoesten.

Het is niet de eerste keer dat Rooney zich in nesten werkt. In het verleden reed hij meermaals een scheve schaats en in 2017 werd hij nog stomdronken vanachter het stuur geplukt. De auto bleek bovendien van andere vrouw te zijn, terwijl echtgenote Coleen zwanger thuiszat. Rooney kreeg toen een rijverbod van twee jaar en een werkstraf van honderd uur.