Honderden lege plaatsen en toch is deze parking altijd 'vol' en dat door een banale discussie

Kessel-Lo - De parking van NMBS aan de achterzijde van het station is altijd vol. Althans, zo lijkt het als je de signalisatieborden rond Leuven mag geloven. Maar dat is maar schijn, want de borden zijn fout. Het gevolg van een discussie tussen stad en NMBS.

Maandenlang stond er aangegeven dat er nog maar vijf plaatsen waren in de parking. Sinds kort staan de borden zelfs permanent op ‘vol’ waardoor heel wat automobilisten de parking mijden. Vooral tijdens de drukke kerstperiode riep dat vragen op bij mensen die toch een poging waagden en ontdekten dat er nog tientallen vrije plaatsen waren.

Blijkbaar gaat het om een discussie tussen stad en NMBS over een upgrade aan het parkeergeleidingssysteem. Daarvoor is 7.500 euro nodig, maar volgens N-VA weigeren zowel de stad Leuven als de NMBS die te betalen.De NMBS zou het niet eens zijn met de methode die het stadsbestuur gebruikt om de kosten te verdelen over de verschillende parkinguitbaters. De kosten worden verdeeld volgens het aantal parkeerplaatsen, terwijl pendelaars die de NMBS-parking gebruiken het parkeergeleidingsysteem niet nodig hebben om de parking te vinden. “Het stadsbestuur hoopt met het altijd ‘vol'-zetten van de parking de NMBS onder druk te zetten om met 7.500 euro over de brug te komen maar houdt daarvoor de handelaars, de Leuvenaars en het milieu gegijzeld”, zegt Zeger Debyser (N-VA). “Het is de verantwoordelijkheid van de parkinguitbaters om de correcte data door te geven aan het parkeergeleidingssyteem”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).“Wat voor alle andere parkinguitbaters geldt, geldt ook voor de NMBS. Uiteraard willen we dit probleem zo snel mogelijk verhelpen. Het goede nieuws is dat er inmiddels een deal werd gesloten met de NMBS en dat het probleem op korte termijn zal worden opgelost. Als dit niet snel genoeg gebeurt, overwegen we om de teller gewoon af te schakelen. Beter geen dan niet-correcte informatie.”