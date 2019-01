Brein achter aanslag op Amerikaans oorlogsschip omgekomen bij luchtaanval van leger

“Ons geweldige leger heeft gerechtigheid gebracht voor de verloren en gewonde helden van de laffe aanval op de USS Cole. We hebben de leider van die aanval, Jamal al-Badawi zopas gedood”, tweette Trump zondag. “Ons werk tegen al-Qaeda gaat verder. We zullen ons gevecht tegen radicaal islamitisch terrorisme nooit staken!”

De Amerikaanse strijdkrachten lanceerden op Nieuwjaarsdag een luchtaanval boven de regio Marib, in Jemen. Doel van die aanval was al-Badawi, maar zijn overlijden kon pas vandaag/zondag bevestigd worden.

Jamal al-Badawi werd in 2003 door een Amerikaanse rechtbank ter dood veroordeeld voor terrorisme en moord. Bij de aanslag op de USS Cole in 2000 kwamen zeventien Amerikaanse militairen om en raakten veertig mensen gewond. Al-Badawi zat in de cel in Jemen, maar is sinds 2004 op vrije voeten. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI had een beloning van 5 miljoen dollar uitgeschreven voor tips die konden leiden tot zijn arrestatie.

