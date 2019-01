Nana Asare droomt van de beker: “Het is een mooi opportuniteit voor de club”

KAA Gent bereidt de tweede seizoenshelft voor in het Spaanse Oliva Nova. Aanvoerder Nana Asare heeft het er alvast naar zijn zin.

“Het is niet nieuw voor mij, maar er zijn heel wat nieuwe spelers en een nieuwe coach. De sfeer is dus anders, maar het is aangenaam. We werken hard”, aldus de Gentse aanvoerder. De selectie werd gisteren verrast door het bezoekje van ex-speler Moses Simon, die tegenwoordig bij Levante voetbalt. “Hij stuurde me een paar uur daarvoor een bericht dat hij maar op een dik uur rijden zat. Ik liet hem weten dat hij vanaf een bepaald uur welkom was en hij daagde effectief op. Het was een aangenaam weerzien, al zag ik hem nog een paar keer sinds zijn vertrek. Als hij even in België zit, spreken we af.” Asare deelt een kamer met Anderson Esiti. “Hij is een kalme gast. Er zijn twee slaapkamers, dus ik hoor hem ’s nachts niet.

Gent is nog in volle strijd voor de top zes, en dus worden de komende weken heel belangrijk. “Onze focus in wedstrijden kan nog beter. We kunnen niet de ene helft geconcentreerd zijn en de andere niet. Daarnaast moeten we efficiënter zijn en beter verdedigen dan we doet nu toe gedaan hebben.”

Een ander doel is de beker, waarin Gent in de halve finale staat. “Het is een grote opportuniteit voor de club om de finale te halen. We mogen er niet te makkelijk in staan, want ook voor de andere ploegen is dit een uitgelezen kans om Europa te halen. Ik wil zelf ook graag die beker veroveren, nadat ik met KV Mechelen een finale verloor.”