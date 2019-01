Nooit wilden meer Amerikanen hun land verlaten dan onder president Trump: “Zorgwekkende toename”

De manier waarop president Donald Trump de Verenigde Staten weer “great” wil maken, valt niet in goede aarde bij een groot deel van zijn landgenoten. Nog nooit waren er zoveel Amerikanen die permanent hun land willen verlaten dan nu en dat heeft alles te maken met hun regeringsleider.

Maar liefst 16 procent van de Amerikanen wil permanent het land verlaten om zich elders te vestigen. Dat blijkt uit een enquête van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Dat percentage was nog nooit zo hoog. De cijfers vallen samen met de inauguratie van Donald Trump als president van het land. Het beleid van de president is de grootste factor om te willen vertrekken.

Onder het beleid van oud-president Barack Obama gaf 11 procent van de ondervraagden aan naar het buitenland te willen verhuizen. Tijdens het presidentschap van George W. Bush was dat 11 procent.

Vrouwen en jongeren

Vooral vrouwen zijn niet te spreken over de koers die Trump vaart: 20 procent zegt te willen vertrekken, tegen 13 procent van de mannen. Qua leeftijd maakt de president de minste vrienden bij de jongeren: 30 procent van de Amerikaanse burgers tussen de 15 en 29 jaar zegt te willen vertrekken. Dat percentage daalt naar 19 procent bij de leeftijdscategorie van 30- tot 49-jarigen. Slechts 8 procent van de 50-plussers geeft aan de VS te willen verlaten.

Als toevluchtsoord staat Canada met stip op de eerste plaats (26 procent). Toch moet de conclusie niet zijn dat er een massale uittocht zal plaatsvinden, benadrukt Gallup. “Na jaren dat het aantal gelijk is gebleven, stijgt het aantal Amerikanen dat zegt het land te willen verlaten, met name jonge vrouwen. Deze toename is zorgwekkend, maar suggereert niet dat het land plots een enorme migratie zal zien waarbij het tot wel 40 procent van zijn jonge vrouwen ziet vertrekken.”