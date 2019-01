Dief steelt wagen met peuter (1) op passagiersstoel

De vader van Maria had zondagmiddag in de Londense voorstad Newham afgesproken om zijn Audi A5 te verkopen. Tijdens de ontmoeting met de potentiële koper ging het mis. De man stapte in de wagen en reed ermee weg. Op dat moment zat Maria nog in het kinderstoeltje op de passagiersstoel.

Maria’s papa alarmeerde de politie, die de Audi later terugvond in het nabijgelegen Hatherway Crescent. Van het meisje ontbrak echter ieder spoor. De autoriteiten startten een grootschalige zoektocht naar de peuter die rond 21.00 uur (Belgische tijd) zijn vruchten afwierp: “We kunnen opgelucht melden dat Maria veilig en wel is teruggevonden”, klinkt het op Twitter. “Dank aan de media en de burgers die hebben geholpen.”

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal.