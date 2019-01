Zoon haalt verhaal van stiefvader onderuit: “Dit was geen zelfmoord maar beredeneerde moord”

Herk-de-Stad -

Hij kon de verzorging van zijn terminale partner niet meer aan, doodde haar en wou zelf uit het leven stappen. Zo klonk het bij kennissen van Guido V. (64). Klopt niets van, zegt nu de zoon van slacht­offer Daniëlle Van Mal. “Mijn moeder leefde onder het juk van Guido V., een depressieve workaholic en eersteklas ­manipulator. Ze was volledig in de ban van die man en heeft dat met de dood bekocht.” Een vriendin van het slachtoffer bevestigt dat Daniëlle niet terminaal ziek was.