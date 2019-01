Real Madrid plukt toptalent Brahim Diaz weg bij Manchester City

Real Madrid heeft de transfer van de Spaanse jeugdinternational Brahim Diaz afgerond. De negentienjarige aanvallende middenvelder komt over van Manchester City, waar hij in 2017 zijn debuut in het eerste elftal vierde, en ondertekende in de Spaanse hoofdstad een contract tot medio 2025, zo maakte Real Madrid zondag bekend.

De speler ondergaat maandag zijn medische testen in Madrid en wordt vervolgens in het Bernabeu voorgesteld aan de pers. Diaz is een toptalent en dus mocht het wel wat kosten. Volgens Britse media zou de transferprijs kunnen oplopen tot 24,5 miljoen euro.

De middenvelder met Marokkaanse roots speelde sinds januari 2014 voor de Citizens, die hem destijds bij de jeugd van Malaga wegplukten. Bij City had hij nog een contract tot medio dit jaar.