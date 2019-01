Ophef om antihomopamflet in Nederland: “U ontkent een fundamenteel grondrecht”

BRUSSEL - In Nederland is ophef ontstaan omdat honderden predikanten, maar ook docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam, een Kamerlid en een Senator de zogenaamde Nashville-verklaring hebben ondertekend. Daarin staat onder meer dat het huwelijk voorbehouden is voor man en vrouw en dat er “genezing” mogelijk is voor homoseksualiteit.

Honderden orthodox-protestantse predikanten in Nederland hebben dit weekend hun handtekening gezet onder een Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring. Die tekst bestaat uit veertien artikelen waarin de christelijke positie op thema’s als seksualiteit en huwelijk helder wordt gesteld. Zo moeten “goede christenen” homoseksualiteit altijd afwijzen, en wordt er gesuggereerd dat er “genezing” voor mogelijk is. Het huwelijk is dan weer uitsluitend een verbintenis tussen man en vrouw. De tekst spreekt zich ook uit tegen transgenders en veroordeelt seksuele handelingen buiten het huwelijk.

De verklaring krijgt niet alleen de goedkeuring van zowat 250 predikanten. Ook Kees van der Staaij, de fractieleider van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) in de Tweede Kamer ondertekende de tekst, net als SGP-Senator Diederik van Dijk. Daarnaast ondertekenden meerdere docenten van de Vrije Universiteit Amsterdam de verklaring.

“U ontkent een fundamenteel grondrecht”

Veel Nederlandse politici hebben kritiek op de tekst. “Ik ken u als een kundige collega”, schrijft D66-Kamerlid Rutger Schonis op Twitter aan van der Staaij. “Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.”

Beste @keesvdstaaij.



Ik ken u als een kundige collega. Daarom valt uw steun voor de #NashvilleVerklaring mij zo vies van u tegen!



U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.



Is dat waar de @sgp voor staat?! — Rutger Schonis (@RutgerSchonis) 6 januari 2019

Ook de voorzitster van de christendemocratische CDA Ruth Peetoom, zelf een voormalig predikant, is misnoegd. “Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God. Zo geloven en kerk zijn, is voor mij helder belijden. De Nashville-verklaring staat daar haaks op.”

Nashville-verklaring

De Nashville-verklaring werd in 2017 opgesteld door conservatieve evangelisten in de Verenigde Staten. Dat gebeurde op initiatief van de Council on Biblical Manhood and Womanhood (CBMW), een organisatie die de Bijbelse interpretatie over de verschillen tussen man en vrouw promoot.

In Nederland kunnen mensen van hetzelfde geslacht al sinds 2001 met elkaar trouwen.