Tv-maker bracht maand bij oma met dementie door in zorgcentrum: “Ze kan nog altijd lachen met een vuile mop”

’s Nachts hoor je wel eens iemand schreeuwen. En mensen vragen je om hun man te bellen, terwijl die al twintig jaar dood is. Maar er wordt ook wat afgelachen, in zo’n wooncentrum voor mensen met dementie. Tv-maker Wannes Deleu (34) verbleef er een maand om de band met zijn grootmoeder Roos (92) te herstellen en maakte er een tv-programma over.

“Nachtrust was echt een probleem.” Wannes Deleu is nog altijd moe van zijn verblijf in het woon-zorgcentrum Den Olm in Bonheiden. Van 1 december tot kerstavond was het zijn thuis. “Ik denk dat het woord ...