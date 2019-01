Let op: kans op files door acties van truckers

De transportvakbonden voeren van­ochtend actie aan verschillende grensovergangen op de snelwegen. Ze protesteren tegen een mogelijke versoepeling van de rij- en rusttijden voor truck- en buschauffeurs. Vooral in Rekkem wordt hinder verwacht.

De transportvakbonden van ABVV en ACV willen vandaag zo veel mogelijk chauffeurs waar­schuwen voor een wijziging van de ­Europese regels op de rij- en rusttijden.

Een van de amendementen waarover donderdag in de commissie Transport van het Europees Parlement wordt gestemd, wil toelaten dat bus- en truckchauffeurs hun wekelijkse rust in hun voertuig nemen.

In ons land en in Frankrijk worden boetes uitgedeeld aan wie dat toch doet. “Maar sommige ­landen gedogen dat chauffeurs ook na een hele week rijden in hun cabine slapen”, zegt John Reynaert van de Transportbond van het ABVV. “Het amendement wil die praktijk nu legaliseren om Oost-Europese chauffeurs een plezier te doen. Die leven soms maanden in hun vrachtwagen.”

Ook de verplichting om na twee weken op de weg enkele opeenvolgende dagen te rusten staat onder druk. Het voorstel is om die periode uit te breiden tot drie ­weken.

Hinder in Rekkem

“Al die amendementen zijn een bedreiging voor de algemene verkeersveiligheid”, zegt Reynaert. “Vermoeidheid zorgt voor doden op de snelweg.”

De vakbonden zullen vandaag tussen 7 en 9 uur op vier verschillende plaatsen op ­onze snelwegen ook gewone automobilisten een pamflet toestoppen: in Meer, Zonhoven, Maas­mechelen en Rekkem.

De meeste hinder valt wellicht te verwachten op de E17 in Rekkem, waar de vakbonden graag iedereen zouden afleiden langs de parking aan het douanegebouw. “Bij eerdere acties hebben we gezien dat dit meteen tot lange files kan leiden”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

In juli vorig jaar werd een versoepeling van de rij- en rusttijden al eens weggestemd. Over de nieuwe compromisteksten valt uiterlijk op 21 januari het verdict. De kansen voor de stemming van donderdag in de commissie lijken fiftyfifty. “Maar als de ver­soepeling wordt goedgekeurd, komen er nieuwe acties de dag van de stemming in de plenaire ver­gadering”, zegt ­Reynaert.