Vriend maakt alsnog plaat af van overleden rapper (28): "Dit is een album van en voor hem"

Maasmechelen -

Over een maand ligt de cd in de rekken, maar nu al valt op populaire streamingplatforms Bordel te beluisteren. Dat is een langspeler met acht songs van de in juli overleden Aziz ‘Azo’ Özil (28). De populaire rapper uit Maasmechelen stierf onverwacht, als eerbetoon maakte zijn vriend Alessio Di Benedetto de cd af.De opbrengst van het album gaat naar het zoontje van Özel.