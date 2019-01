Laatste bastions van cash geld wankelen: zelfs op pensenkermis betaal je met kaart

Het waren de laatste bastions van cash geld: pensenkermissen, spaghettifestijnen en pannen­koekennamiddagen om geld in te zamelen voor een vereniging of een goed doel. Maar ook dat is binnenkort verleden tijd. Organisaties kunnen een draagbare betaalterminal huren bij de bank. Handiger voor wie komt eten, en veiliger voor de organisatoren.

Geen dorp in Vlaanderen waar niet elke week een of ander eetfestijn wordt georganiseerd. Of het nu voor de lokale voetbalploeg is, voor de plaatselijke wielerheld, het Rode Kruis of een ander goed doel ...