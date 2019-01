Fred Rutten nieuwe Anderlecht-coach: zoektocht zat vol plotwendingen, contract is bijzonder complex

Na (mislukt) geflirt met Peter Bosz, Frank de Boer, Phillip Cocu en Martin Jol heeft Anderlecht een nieuwe coach: Fred Rutten (56). De ex-coach van onder meer PSV en Schalke 04 moet Anderlecht reanimeren. Anderlecht communiceerde zelf dat het een samenwerking betreft van meerdere seizoenen, maar het contract is complex.

Paars-wit vertrekt vandaag op winterstage naar Spanje. En hoewel de media de eerste dagen niet welkom zijn en RSCA dus in het verborgene kan werken, zou het van weinig daadkracht getuigd hebben als er geen nieuwe coach was.

Daarom zette Anderlecht – dat reeds weken zocht naar een opvolger voor Hein Vanhaezebrouck – alle zeilen bij. Vrijdagavond kreeg deze krant al de bevestiging dat Fred Rutten de nieuwste Nederlandse topkandidaat was. Toch duurde het daarna nog 36 uur voor er een doorbraak kwam.

Bij Anderlecht zijn er tegenwoordig immers veel leidinggevenden – Verschueren, Arnesen, Coucke... – en die hadden allemaal hun visie over wie de beste coach zou zijn. Daarom duurde het een tijd voor er unanimiteit werd gevonden.

Sommige bestuurders waren voorstander van het B-plan: Kasper Hjulmand. De ambitieuze Deen was al van in het begin in beeld omdat hij staat voor offensief voetbal met veel jeugd, maar als onbekende naam leek hij de eeuwige tweede keuze te blijven. Anderlecht hield Hjulmand al weken aan het lijntje. Maar toch bleef hij hongerig. Daarin zagen sommigen het bewijs dat hij de geknipte man was. Zo nam Hjulmand zaterdag opeens weer het voortouw op Rutten. Anderlecht probeerde zelfs een regeling te treffen met Nordsjaelland over zijn afkoopsom, maar de Deense club hield halsstarrig vast aan de vraagprijs van 1,5 miljoen. Ook al had Hjulmand slechts zes maanden contract meer.

Arno van Zwam assistent?

Dat vond Michael Verschueren toch te veel - Anderlecht moet ook nog dik 1,5 miljoen aan Hein betalen – en dus werd er toch opnieuw geschakeld richting Fred Rutten. Die was vrij en wordt ook beschouwd als een uitstekend veldtrainer die vertrouwen in een team kan pompen. Met Rutten werd finaal een akkoord gevonden.

Anderlecht communiceerde zelf dat het een samenwerking betreft van meerdere seizoenen, maar het contract is complex. Hoofddoel is de zwalpende ploeg minstens aan Europees voetbal te helpen en na zes maanden volgt er dan een evaluatie.

Rutten mag trouwens nog een assistent meebrengen – mogelijk Arno van Zwam – maar gaat ook samenwerken met de huidige staf. Die zal wel rijkgevuld zijn met ook nog T2 Karim Belhocine, physical coach Gino Caen, keeperstrainer Max de Jong en Pär Zetterberg. Ook beloftencoach Jonas De Roeck blijft voorlopig bij de A-ploeg. Afwachten of daar nog iemand afvalt.