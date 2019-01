Onze Anderlechtwatcher: “Hein zag zijn spelers soms te veel als robots. Fred Rutten toont zijn eigen zwaktes. Dat kan werken”

Elke Nederlander die al coach was bij Anderlecht won een prijs: Hans Croon (beker en Europa Cup II), Arie Haan (titel), Aad de Mos (titel), Johan Boskamp (3 titels) en John van den Brom (titel). Was het daarom dat Anderlecht zo graag een Hollander wou? Fred Rutten heeft nochtans geen groot palmares: slechts één beker met Twente. Dat is alles. Van Rutten wordt soms zelfs gezegd dat hij te zachtaardig is voor de meedogenloze voetbalwereld. Hij steekt zijn zwakheden niet weg. Hij lispelt een beetje en kritiek raakt hem doorgaans persoonlijk. Maar misschien heeft dit Anderlecht wel net zo’n trainer nodig. Hein Vanhaezebrouck zag zijn spelers soms te veel als robots. Hij gaf veel tactiek, waardoor sommigen zoveel gingen nadenken dat ze afleerden om spontaan en intuïtief te voetballen. Bovendien praatte Hein weinig met zijn jongens, zeker niet met hen voor wie het allemaal te moeilijk werd.