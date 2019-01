Simon Mignolet openhartig over concurrentiestrijd: “Alisson is misschien wel de beste doelman ter wereld”

Simon Mignolet heeft betere tijden gekend. Vorig seizoen verloor hij zijn plek aan de ondertussen vertrokken Loris Karius, dit seizoen zit hij aan de bank gekluisterd ten voordele van Alisson Becker. Maar zoals het de modelprof die hij is betaamt, valt er geen onvertogen woord over zijn concurrent. “Ik kan veel van hem leren”, zegt hij in een gesprek met de clubwebsite.

Eén schamel duel in de League Cup, dat is alles wat Simon Mignolet dit seizoen al speelde bij Liverpool. “Natuurlijk is het niet gemakkelijk. Het is niet iets dat je leuk vindt, maar de ploeg doet het uitstekend en dan probeer je je ploegmaats zo goed mogelijk te helpen.”

Alisson kwam afgelopen zomer over van AS Roma. Foto: Photo News

Liverpool betaalde afgelopen zomer grof geld om Alisson Becker naar Anfield te halen. De Braziliaan is dan ook onbetwistbaar titularis en maakt indruk. “Ik sta achter Alisson, dat is gewoon een steengoede doelman. Hij hoort bij de vijf beste doelmannen ter wereld, misschien is hij zelfs de beste. Dat moet ik aanvaarden”, aldus Mignolet. De Rode Duivel gaat er wel prat op dat hij een goede relatie heeft met de Braziliaanse nummer 1. “We werken hard en komen heel goed overeen. Ik kan van hem leren en hij van mij. Ik moet hard blijven werken, want als de ploeg mij nodig heeft moet ik er staan. Het is mentaal niet gemakkelijk, maar ik probeer me zo goed mogelijk te focussen. Dat is het enige dat ik kan doen.”

Wat is volgens Mignolet nu de grootste kwaliteit van Alisson? “Hij is van nature een goede doelman. Alles lijkt vanzelf te komen, wat van hem een heel speciale doelman maakt. Alisson moet nergens over nadenken, het gebeurt uit zichzelf. Hij is niet voor niets de nummer 1 van Brazilië, voor Ederson van Manchester City. Hij doet het geweldig en ik kan veel van hem leren.”

Maandag speelt Liverpool in de FA Cup tegen Wolverhampton. Trainer Jürgen Klopp liet al verstaan dat onze landgenoot mag spelen.

LEES OOK. Mignolet mag starten in FA Cup en krijgt lof van Klopp: “Hij is een fantastische prof”