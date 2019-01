Bewoonster sterft bij brand in appartement in Ieper

Ieper - Een 46-jarige vrouw is vannacht om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw in Ieper. De andere bewoners van het pand werden gealarmeerd door het brandalarm en konden tijdig buiten geraken.

Om 03.14 uur maandagochtend werd de brandweer van de zone Westhoek opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Augustijnenstraat in Ieper.

Toen ze daar aankwam, merkten de brandweerlieden een hevige rookontwikkeling. Ze hebben onmiddellijk het getroffen appartement doorzocht en vonden het lichaam van de bewoonster, een 46-jarige vrouw. De medische diensten hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het parket is een onderzoek begonnen naar de oorzaak en omstandigheden van de brand.