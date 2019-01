Club-coach Ivan Leko blikt vanuit Qatar terug op 2018 en vooruit op 2019 en de Jupiler Pro League

Twee FCB’s met een Kroatische trainer trainen zij aan zij in de Aspire Zone in Qatar. Op het westelijke veld FC Bayern München, getraind door Niko Kovac (47). Op het oostelijke veld het Club Brugge van Ivan Leko (40), ex-ploegmaat van Kovac bij Kroatië. Op de vijftigste verdieping van het Torch-hotel in Doha leunt Leko genietend achterover. “Hier zijn we aan de top.”