Club betaalt veel voor stage in Qatar maar logeert in ruil wel in wolkenkrabber van 133 miljoen euro

Club Brugge vertrok afgelopen weekend naar Qatar, waar het tot en met 13 januari in het wereld­bekende Aspire-centrum zal trainen. De spelers logeren in de hoogste wolkenkrabber van het land, The Torch (300 meter). Al is wolkenkrabber misschien een slecht gekozen woord in een land waar elke dag de zon schijnt.

Het was Club-trainer Ivan ­Leko, die met Clubs traditie brak om te overwinteren in Spanje. Door zijn status als Champions League-ploeg kon Club Brugge interessante voorwaarden bedingen in de Golf­regio. Eerst had blauw-zwart Dubai op het oog als stage­bestemming, uiteindelijk kwam Qatar uit de bus. Ook Eupen, dat eigendom is van het Qatarese Aspire, en PSV trainen volgende week in het land waar in 2022 het WK wordt gehouden. Op 11 januari speelt Club een oefenmatch tegen PSV.

De spelers verblijven in een van de meest iconische ge­bouwen van de Qatarese hoofdstad Doha. The Torch is een vijfsterrenhotel van 300 meter hoog en werd gebouwd als blikvanger voor de Aziatische Spelen in 2006.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Club Brugge betaalt voor zijn verblijf 125.000 euro, het dubbele van wat pakweg een stage in Spanje zou kosten. In ruil ligt het oefenveld vlakbij en overnachten de landskampioenen in een hotel dat tot de verbeelding spreekt, kostprijs 133 miljoen euro. ‘The Torch’ ziet eruit als… een toorts en biedt de spelers de navenante luxe.