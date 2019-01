Hairemans nog bij Antwerp: “Ik krijg veel berichten van fans”

De toekomst van Geoffry Hairemans laat de fans van Royal Antwerp FC niet onberoerd. Blijft de publiekslieveling of blijft hij niet!

De middenvelder gaf vlak voor de winterstop te kennen dat hij meer wil spelen. “Hier of elders”, klonk het. Intussen is de halve Belgische competitie geïnteresseerd. Lokeren op kop, maar ook STVV trekt aan zijn mouw en heeft als troef dat het Bezus – in de belangstelling van Antwerp – als pasmunt kan gebruiken. Maar intussen traint Geoffke Deurne-Noord nog bij Antwerp. Een eventueel vertrek doet veel stof opwaaien. Veel fans zien Hairemans als boegbeeld het liefst blijven. “Ik zou het jammer vinden als ik Antwerp zou verlaten. Ik krijg nu constant berichten van supporters die me vragen om niet te vertrekken.”