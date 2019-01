Gent-coach Jess Thorup licht een tipje van de sluier: “Ik wil er twee offensieve spelers bij”

Ook bij het begin van de derde stagedag in Oliva Nova heeft AA Gent geen nieuwkomer beet. Er mag nog flink wat actie verwacht worden van de Buffalo’s in januari, want coach Jess Thorup wil er graag een doelman en twee offensieve versterkingen bij. De Deen praat open over de jongens die er niet meer bij zijn en erbij moeten komen: “Sorloth zou ons kunnen helpen.”