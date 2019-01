Oost-Vlaamse garagisten bouwen op vraag van mensensmokkelaars geheime ruimtes voor migranten in bestelwagens

Zelzate / Hamme - Een 41-jarige Bulgaar staat vanaf woensdag in Gent terecht als kopstuk van een bende die op grote schaal migranten door ons land smokkelde. De man zou daarvoor Oost-Vlaamse garagisten verborgen ruimtes in bestelwagens hebben laten bouwen, zo meldt Het Laatste Nieuws. Een plekje in zo’n ruimte was krap, erg heet en vaak zuurstofarm, maar wel peperduur.

Bij een controle aan de grensovergang in het Engelse Dover op 2 juli 2016 doet een agent een opmerkelijke ontdekking in een witte Iveco-bestelwagen met Bulgaarse nummerplaat. De laadruimte binnen is leeg, maar lijkt toch erg klein als hij het voertuig van buitenaf bekijkt. De chauffeur zegt dat hij de achterdeuren niet kan openen, wegens kapot, maar als de agent eraan rammelt, hoort hij plots stemmen. De agent ontdekt een geheime ruimte, gebouwd aan de achterdeuren, met daarin banken van amper 30 centimeter breed in gemonteerd. In de ruimte zitten vijf migranten: een moeder en haar vier kinderen.

Tot oktober 2017 werden er tientallen van zulke verbouwde bestelwagens onderschept, in totaal goed voor 453 migranten. 15 transporten (96 migranten, onder wie 32 kinderen) konden aan ons land worden gelinkt.

Het Belgische proces rond de grootschalige mensensmokkel begint woensdag in Gent. Zestien verdachten staan terecht, de 41-jarige Bulgaar Aldin N. - vlak voor de feestdagen nog uitgeleverd aan ons land - wordt gezien als kopstuk van de Belgische cel. Hij liet enkele van zijn contacten, Bulgaarse garagisten die legaal actief zijn in ons land, bestelwagens en lichte vrachtwagens ombouwen. Het gaat onder meer om garagisten uit het Oost-Vlaamse Zelzate en Hamme.

De verborgen ruimtes waren vaak erg krap - in één geval ging het over een gat van 74 centimeter hoog, 63 centimeter lang en 35 centimeter diep - en erg heet omdat ze Soms ingewerkt werden aan het warme motorblok. Er was amper zuurstof en de migranten konden de deuren nooit zelf openmaken van binnenuit. Als er al gaten in de ruimte werden gemaakt, werden die vaak met rubber gedicht als het regende.

Een transport was ook peperduur. Voor een volledig traject - van Afghanistan of Pakistan tot in het Verenigd Koninkrijk - betaalde een migrant 10.000 euro. Voor een rit van Frankrijk of België naar het Verenigd Koninkrijk alleen was het ook al 1.300 euro.