Chauffeur onder invloed biedt dokter 500 euro aan om bloedproef te laten mislukken

Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend bijna 850 ademtests afgenomen bij controles. 36 bestuurders testten positief. Eén van hen probeerde een bloedproef te laten mislukken door de dokter om te kopen.

Een bestuurder testte positief op het gebruik van cannabis en amfetamines. Hij had ook zijn rijbewijs niet op zak. Zijn wagen – die eigenlijk niet van hem was – werd vastgezet met een wielklem. “De man gedroeg zich ook erg arrogant”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van De Sande. “Aan de opgevorderde dokter bood hij 500 euro aan om de bloedproef te laten mislukken. Toen de dokter daar niet op inging, weigerde betrokkene de bloedproef. Toen de dokter de gevolgen hiervan uitlegde, stemde hij toch in maar schudde telkens zo erg met zijn arm dat het de dokter niet lukte om een bloedstaal te nemen. Uiteindelijk gaf betrokkene zich toch gewonnen en lukte de bloedproef.”

Een andere bestuurder had 0,8 promille alcohol in zijn bloed. Hij weigerde ook een speekseltest en een bloedproef af te leggen. Begin 2016 werd de man al geverbaliseerd voor dezelfde feiten.

Boete van 1.260 euro

De politie hield een chauffeur tegen die 1,7 promille alcohol in zijn bloed had. Aangezien hij officieel gedomicilieerd is in Roemenië, moest hij onmiddellijk een boete van 1.260 euro betalen. “Hij kon dit echter niet”, aldus Van De Sande. “Hij heeft nu 96 uur tijd om te betalen. Indien hij hieraan niet voldoet, zal daarna zal het parket verwittigd worden met het oog op inbeslagname van het voertuig. Betrokkene was ons tevens niet onbekend. Op 14 mei 2016 werd hij eveneens geverbaliseerd wegens strafbare alcoholopname in het verkeer.”