Elke week verdwijnen drie krantenwinkels

In tien jaar tijd is het aantal krantenwinkels in ons land gedaald met een kwart. Tussen 2016 en 2017 verdwenen er wekelijks gemiddeld bijna drie. Dat blijkt uit onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van gegevens van de federale overheidsdienst Economie.

In 2008 telde ons land nog 4.219 krantenwinkels. In 2017 waren dat er maar 3.095 meer. “Er zijn weinig andere handelsactiviteiten die de afgelopen jaren even rake klappen kregen”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ.

De zelfstandigenorganisatie wijt de daling aan de digitalisering van het medialandschap, de opkomst van online gokspelen en het feit dat er minder wordt gerookt.

NSZ ziet toch een toekomst voor de krantenwinkel, als afhaalpunt voor online bestellingen. Daarvoor moeten ze wel een degelijke vergoeding krijgen, bepleit de organisatie.