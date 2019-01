Iniesta krijgt Belgische kritiek na foto op Instagram: “We hoeven een volwassen man toch niet meer op te voeden?”

Andres Iniesta is normaal niet de man van de controverse, maar de Barcelona-legende is in een storm van kritiek terechtgekomen. De reden? Een foto op Instagram.

De 34-jarige Spanjaard is momenteel actief bij het Japanse Vissel Kobe, maar keerde terug naar zijn thuisland voor het feest van Driekoningen. Het was een verkleedpartij ten huize Iniesta en dus ging de voetballer maar wat graag op de foto met onder andere Caspar, Melchior en Balthasar.

Niet iedereen was echter zo blij met de foto. De reden? Twee van de mensen op de foto hadden een zwart gezicht. Eentje was natuurlijk Caspar, maar de andere was zwarte piet. En dat kon voor sommigen niet door de beugel. Onder andere Maecky Ngombo, die zijn opleiding genoot bij Standard en nu bij het Italiaanse Ascoli speelt, was hard voor Iniesta.

“Dit is belachelijk”, aldus de 23-jarige Luikenaar. “We leven in 2019 en jij maakt nog gebruik van een zwarte piet? Je had moeten weten dat dit niet acceptabel is. Je zal wel met een vaag excuus komen, maar dit is f****** racistisch. Haal dit weg! We hoeven een volwassen man zoals jij toch niet meer op te voeden?”

I cannot believe in 2019 famous people are still doing or are around people doing “blackface” and tweeting it, where are your friends Iniesta?! Didn’t anyone say “Andres, I don’t think this is the one bro” https://t.co/KQ3vzWWTPE — Nick Bright (@NickBrightDJ) 6 januari 2019

Andrés Iniesta, the highly decorated Spanish international footballer best known for his time with Barcelona and for scoring Spain's World Cup winning goal in 2010, just posted an image of himself seated in front of men wearing blackface. pic.twitter.com/Iw6rVf3D18 — Sean Craig (@sdbcraig) 6 januari 2019

Until he apologizes *and* changes this crap behaviour of racism apologia, Andrés Iniesta is cancelled. https://t.co/KBARKOQrOg — Shireen Footybedsheets Ahmed (@_shireenahmed_) 6 januari 2019