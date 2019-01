Lokeren staat dicht bij spits die spectaculair scoorde tegen Juventus en speelde op het voorbije WK

In zijn zoektocht naar aanvallende versterking is Lokeren uitgekomen bij Simeon Nwankwo Tochukwu (26), bijgenaamd Simy. De Oost-Vlaamse club hoopt de viervoudig Nigeriaans international eerstdaags voor te stellen. Onder meer over de lengte van zijn contract moet nog onderhandeld worden.

Drie seizoenen geleden werd ‘Simy’ topschutter in Portugese tweede klasse. Dit seizoen maakte hij vier doelpunten in zeventien competitiewedstrijden voor FC Crotone, een ploeg uit de Italiaanse Serie B. Vorig seizoen kwam de ploeg uit Calabrië nog uit in de Serie A, daar lukte Tochukwu zeven doelpunten, waaronder eentje met een omhaal tegen landskampioen Juventus.

Ondanks de degradatie maakte hij op 28 mei 2018 zijn debuut voor de Nigeriaanse nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen Congo. Het leverde hem zelfs een plekje op in de WK-selectie van The Super Eagles op het WK in Rusland van afgelopen zomer. In de groepsfase viel hij twee keer kort in tegen Kroatië en Argentinië.

Nu moet hij in het Waasland voor doelpunten zorgen om de degradatie af te wenden. Al is hij is niet de enige offensieve versterking waar Lokeren mee flirt. Ook spelers die vertrouwd zijn met de Belgische competitie worden nog gepolst.