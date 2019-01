Persoonlijke gegevens Angela Merkel gehackt: Duitse politie voert huiszoeking uit in flat

In het dossier van de grootschalige hack van persoonlijke gegevens van Duitse politici, heeft de politie een huiszoeking uitgevoerd in een flat. Dat melden verschillende Duitse media.

De woning van de 19-jarige jongeman in de stad Heilbronn, in het zuidwesten van Duitsland, werd zondag doorzocht. Er werden verschillende elektronische toestellen in beslag genomen. De man zou als een getuige worden beschouwd.

Vrijdag was bekend geraakt dat via een anoniem account op Twitter persoonlijke gegevens van honderden Duitse politici gelekt werden. Onder meer bondskanselier Angela Merkel is getroffen door de grootschalige hack. Daarnaast werden ook gegevens van verschillende journalisten en andere beroemdheden gestolen.

De affaire heeft heel wat kritiek op het Duits federaal kantoor voor IT-veiligheid (BSI) uitgelokt. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zal maandag samenzitten met enkel vertegenwoordigers van BSI en van de politie.