Verschrikkelijk: mama vergeet peuter op autodak en rijdt 10 (!) minuten nietsvermoedend rond

Bewakingscamera’s in het Australische Perth hebben eerder deze week een vreemd tafereel gefilmd. Op het dak van een rijdende grijze auto was een peuter te zien die doodsangsten uitstond. De moeder was vermoedelijk vergeten om haar kind terug van het dak te halen en in de auto te steken. Het duurde zeker tien minuten vooraleer de mama doorhad dat haar kind niet in de auto zat. De lokale politie doet momenteel een onderzoek naar het incident.