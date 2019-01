Zwaargewonde op eerste werkdag van het jaar: arbeider (33) krijgt zware steunbok op zich

Zedelgem - Bij een ongeval op een werf in de Groenestraat in Zedelgem raakte maandagochtend een arbeider zwaargewond. De 33-jarige man kreeg een zware steunbok op zich. De hulpdiensten en het klimteam van de brandweer snelden ter plaatse. Het ongeval gebeurde in een put van zo’n vijf meter diep.

De arbeiders waren bezig aan hun eerste werkdag in het nieuwe jaar. Maar even voor 10 uur ging het mis bij het plaatsen van een steunbok. Eén van de arbeiders kwam onder de zware bok terecht en zat geklemd. De brandweer kwam hem bevrijden. Met behulp van de werfkraan kon hij met een draagberrie omhoog gehesen worden. De man bleef de hele tijd bij bewustzijn.

Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Torhout gebracht. “Hij is ernstig gewond, maar er zou geen levensgevaar zijn”, zegt zijn werkgever Peter Haesaert van het gelijknamige bouwbedrijf. “We zullen nu duimen voor hem. Op deze manier starten we het jaar niet bepaald met een vrolijke noot.”