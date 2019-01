KV Mechelen op bezoek bij training AA Gent. Scouten voor een eventuele bekerfinale?

Quasi alle eersteklassers zitten momenteel in het buitenland voor hun winterstage. AA Gent en KV Mechelen kozen in Spanje voor hetzelfde hotel in Oliva Nova, maandagochtend kwamen de spelers van Malinwa kijken hoe de Buffalo’s trainden.

KV Mechelen zal goed opgelet hebben, want beide teams zijn halve finalisten in de Croky Cup en kunnen in mei tegenover elkaar staan op de Heizel. Al zal één training volgen KV Mechelen geen significant voordeel opleveren. KVM had de voormiddag vrij, want het speelt maandagnamiddag een oefenwedstrijd tegen Holstein Kiel.